Cassano: "Zidane alla Juventus? E' un fac simile di Allegri"

Cassano scettico su un ipotetico arrivo di Zidane sulla panchina della Juventus: "Hanno cambiato per giocare a calcio: che fai, torni al passato?".

Da giocatore ha lasciato un segno indelebile durante l'esperienza a , tanto che spesso si è parlato della possibilità di vederlo sulla panchina della : Zinedine Zidane ora allena il , ma mai dire mai ad un futuro in bianconero che farebbe sicuramente piacere alla maggioranza dei tifosi.

Non ad Antonio Cassano che, intervenuto nel corso di una diretta Instagram con l'amico Christian Vieri, ha mostrato scetticismo in merito ad un ritorno alla Juventus dell'ex fuoriclasse francese, considerato molto simile a Massimiliano Allegri e non in linea con il cambio di filosofia voluto da Andrea Agnelli con la scelta di Maurizio Sarri.

"E' un grandissimo, ma Zidane è un fac simile di Allegri, alla Juventus volevano giocare a calcio. Che fai, ritorni a quello che hai lasciato?".

Per 'Fantantonio' è più plausibile che Zidane scelga di tornare in , magari per sposare l'ambizioso progetto del .