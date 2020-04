Cassano svela la sua Top 11: "Totti dietro Ronaldo e Ibrahimovic"

In una diretta Instagram con Vieri, Cassano ha disegnato la Top 11 dei campioni con i quali ha giocato: “Seedorf, Pirlo e Zidane a centrocampo”.

In un momento particolare come questo, nel quale moltissime persone sono costrette a stare in casa a causa della pandemia, sono molti i giocatori che stanno facendo in modo di rendere meno lunghe le ore degli appassionati.

Tra i più attivi in assoluto c’è Antonio Cassano, che nelle ultime settimane ha raccontato in varie dirette Instagram aneddoti ed episodi della sua carriera e di altri campioni che con lui hanno condiviso il campo.

L’ex attaccante barese, in una diretta con Christian Vieri, ha svelato la Top 11 dei suoi ex compagni di squadra e la formazione che è venuta fuori è di livello assolutamente stellare.

“Buffon in porta, Cafù a destra, a sinistra Roberto Carlos. Centrali metto Sergio Ramos e Samuel. Nel mio centrocampo a tre c’è Pirlo basso, con Seedorf mezzo destro e Zidane mezzo sinistro. Totti dietro Ronaldo il Fenomeno e Ibrahimovic”.

Cassano, nel corso della sua carriera, ha avuto modo di giocare al fianco di alcuni tra i più grandi fuoriclasse della sua generazione, visto che, tra le altre, ha militato in squadre di primissimo livello come Roma, , ed , oltre ovviamente ad aver indossato per molti anni la maglia dell’.