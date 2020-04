Cassano fa il ds: "Ho consigliato Haaland ad Ausilio"

Antonio Cassano rivela: "Ho consigliato Haaland ad Ausilio che lo aveva già adocchiato. E' un animale".

Prima , poi a gennaio: la vita di Erling Braut Haaland non è cambiata, almeno per quanto riguarda i goal segnati che sono tanti anche in , in linea con la media paurosa della parentesi austriaca.

Il bomber norvegese era finito nel mirino della ma, in , pure l' avrebbe potuto fare qualcosa per inserirsi nella trattativa: a rivelarlo è Antonio Cassano durante una diretta Instagram con Christian Vieri.

"Quando ha iniziato a giocare col Salisburgo l'ho consigliato ad Ausilio, lui mi ha detto che lo aveva già adocchiato".

Secondo 'Fantantonio' Haaland è molto simile a Vieri per caratteristiche fisiche e tecniche.