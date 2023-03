Caso plusvalenze Juve: il 19 aprile la decisione del CONI sul -15 in classifica

Il 19 aprile il CONI discuterà il ricorso del club bianconero contro la penalizzazione di 15 punti in classifica comminata lo scorso gennaio.

Mercoledì 19 aprile sarà un giorno cruciale in casa Juventus: in quella data verrà discusso al CONI (alle ore 14.30) il ricorso presentato dal club bianconero contro i 15 punti di penalizzazione in classifica.

Lo scorso 20 gennaio, infatti, i bianconeri erano stati sanzionati con una forte penalizzazione a causa della vicenda giudiziaria legata al filone plusvalenze.

Un'autentica mazzata sul campionato zebrato, con la Juve che precipitò di colpo dal secondo e decimo posto, dando poi il la ad una faticosa e graduale risalita fino all'attuale settimo posto, a dieci punti di distacco dalla zona Champions League.

Il CONI, in tal senso, non potrà fare altro che confermare la suddetta penalizzazione o annullarla, restituendo i 15 punti al club allenato di Massimiliano Allegri che - in tal caso - tornerebbe prepotentemente in corsa per l'Europa che conta.

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Friburgo-Juventus, match valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, ha parlato Francesco Calvo proprio a proposito del ricorso al CONI:

" È importante avere una data, è importante per la squadra e per sapere quando avrà una risposta definitiva e per cosa giochiamo nelle ultime gare di campionato. Questo ci dà una certezza".

Un mese d'attesa, dunque, prima di conoscere il verdetto finale che potrebbe - condizionale d'obbligo - riscrivere il copione del finale di stagione della Juventus.