Scoppia il caso ASL-Nazionali, Marotta: "Intervenga il Ministero"

Il calcio italiano si ritrova a fare i conti con un nuovo caso: quello legato alle decisioni di alcune ASL di non far partire alcuni giocatori chiamati a rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali.

Tutti i calciatori di e , sono stati fermati a Firenze poiché ‘in bolla’, insieme ai compagni di squadra, a causa delle positività di Edin Dzeko e José Maria Callejon recentemente riscontrate. Altre ASL hanno però deciso di agire in maniera diversa, dando quindi la possibilità di partire anche a elementi di altre squadre all’interno dei cui gruppi ci sono giocatori positivi al Covid-19.

Tra essi ci sono anche quelli dell’ che, nonostante la positività di Daniele Padelli, dovranno rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali.

Una cosa non giusta secondo l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, che parlando all’ANSA ha chiesto l’intervento del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

“C’è un forte rammarico, invoco l’intervento del Ministero dello Sport. Questa situazione è iniqua, porta a un’alterazione della regolarità delle competizioni. È assurdo che le ASL si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze. Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi, e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c’è la zona d’ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: e ogni ASL diventa centrale nella gestione del club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle nazionali”.

Solo pochi giorni fa, parlando ai microfoni di Sky, lo stesso Marotta, aveva posto l’accento sul problema legato alla partenza di tanti giocatori per gli impegni delle Nazionali.

“Dovrebbe esserci maggior rispetto per i club. Non voglio boicottare le Nazionali, ma un giocatore dovrebbe essere nella condizione psico-fisica idonea per rispondere ad una convocazione. Abbiamo molti impegni ufficiali ed è giusto che le Federazioni ci vengano incontro”.