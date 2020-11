Scoppia il caso ASL-Nazionali, Marotta: "Boicottiamole"

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, non le manda a dire sul caso ASL-Nazionali: "Boicottiamole, dico sul serio. Figura bruttissima".

Il calcio italiano si ritrova a fare i conti con un nuovo caso: quello legato alle decisioni di alcune ASL di non far partire alcuni giocatori chiamati a rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali.

Tutti i calciatori di , e , sono stati fermati poiché ‘in bolla’, insieme ai compagni di squadra, a causa delle positività di Edin Dzeko, José Maria Callejon, Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha recentemente riscontrate. Altre ASL hanno però deciso di agire in maniera diversa, dando quindi la possibilità di partire anche a elementi di altre squadre all’interno dei cui gruppi ci sono giocatori positivi al Covid-19.

Tra essi ci sono anche quelli dell’ che, nonostante la positività di Daniele Padelli, dovranno rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali viaggiando con voli privati.

Un disagio non da poco conto su cui Giuseppe Marotta ha posto l'accento in maniera dura, come si evince da queste dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Vado oltre: se davanti a un caso di positività questa è la gestione complessiva della situazione, allora dico 'boicottiamo le nazionali'. Sì, lo dico sul serio. Qui ne va della credibilità del sistema. Il calcio deve andare avanti, fa comodo a tutti. E allora il Governo ci dia una mano. E fissi regole certe. Se dovesse servire un momento di stop, propongo di fermarci tutti per 15 giorni, fissare un regolamento chiaro e uguale per tutti, e poi si riparta. Questa è una brutta figura per tutto il calcio italiano".

Una cosa non giusta secondo l’amministratore delegato dell’Inter, che parlando all’ANSA aveva invocato l’intervento del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.