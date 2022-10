Presunto flirt con Shakira, Casillas risponde sui social generando il caos. Anche Puyol nel mirino: "E' ora di raccontare la nostra storia".

Iker Casillas fa coming out su Twitter. "Sono gay, spero mi rispettiate" ha scritto l'ex fuoriclasse di Real Madrid e Spagna, tra i migliori portieri della storia, tra i più vincenti giocatori di tutti i tempi. Un annuncio nel pomeriggio di domenica, via social. Tutto vero? Dubbi su dubbi, prima che il classe 1981 cancellasse il messaggio. Verità o 'scherzo' discutibile che lo avrebbe portato nella bufera? Nessuno dei due, visto che secondo la spiegazione dello spagnolo il suo account è stato hackerato.

Twitter

Casillas, secondo AS, aveva infatti pubblicato lo status su Twitter per rispondere ai continui gossip, che nel corso delle ultime settimane lo hanno visto finire in prima pagina per un presunto flirt con Shakira, ma anche con María José Camacho, vedova di Francesc Arnau, scomparso nel 2021, Melyssa Pinto, Rocío Osorno e Alejandra Onieva.

Separatosi dalla giornalista Sara Carbonero nel 2021 dopo undici anni, Casillas è ora nel continuo mirino dei paparazzi. La risposta per le voci ha però spiazzato tutti: in tanti si sono chiesti se il tweet domenicale fosse veritiero, prima del dietrofront.

In caso di scherzo di cattivo gusto, come molti hanno pensato sia in seguito all'eliminazione del twet, nella bufera, insieme a Casillas, anche l'ex compagno di trionfi in maglia Spagna, Carles Puyol. Il difensore iberico, avversario nel Clasico per oltre un decennio, ha risposto su twitter così: "È ora di raccontare la nostra storia, Iker ❤️😘".

Anche in questo caso una risposta giudicata di cattivo gusto in caso di scherzo e non reale coming out, che ha portato all'indignazione dei social, di vecchi avversari e compagni, di associazioni e media.

Casillas ha cancellato il tweet dopo che il suo messaggio aveva rapidamente raggiunto oltre 100.000 retweet e condivisioni in ogni account del pianeta. In serata, il messaggio di spiegazione:

"Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT. 🙏".

Un messaggio che non ha pienamente convinto i followers e gli utenti, tra chi ha subito attaccato Casillas e chi invece l'ha difeso. Mistero.