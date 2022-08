Casemiro al Manchester United: è ufficiale il trasferimento del brasiliano

Il centrocampista brasiliano saluta definitivamente il Real Madrid e approda in quel di Manchester alla corte di Erik ten Hag.

Nove anni insieme (con una parentesi al Porto nel mezzo) costellati di trofei e grandi vittorie si chiudono a tripla mandata: Casemiro saluta il Real Madrid e diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United.

I due club hanno raggiunto un accordo totale sulla valutazione del calciatore che lascia i Blancos per approdare sul palcoscenico della Premier League, chiamato a risollevare le sorti del centrocampo dei Red Devils.

A Manchester ritroverà due vecchi compagni d'avventura ai tempi del Real come Cristiano Ronaldo e Raphael Varane, con i quali ha vinto tutto in Spagna, in Europa e nel Mondo.

Ad anni 30, Casemiro archivia il capitolo più importante e vincente della sua carriera per misurarsi su un nuovo palcoscenico.

Il comunicato del club inglese, conferma la buona riuscita dell'affare:

"Il Manchester United è lieto di annunciare che il club ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Casemiro.



Il trasferimento è soggetto all'accordo di condizioni personali, requisiti per il visto nel Regno Unito e le visite mediche.

Casemiro ha giocato oltre 500 partite tra i professionisti, di cui 63 a livello internazionale per il Brasile.

Ha vinto 17 prestigiosi trofei nella sua carriera, inclusi cinque titoli di Champions League e la Copa America.



Non vediamo l'ora di accogliere Casemiro all'Old Trafford".

Lascia il Real Madrid dopo 336 partite, 31 goal e 29 assist, e soprattutto dopo essere diventato uno dei pilastri del centrocampo madridista dell'ultimo decennio insieme a Toni Kroos e Luka Modric.

Il club campione d'Europa in carica omaggerà Casemiro con una tradizionale conferenza stampa di commiato prevista per lunedì 22 agosto alle ore 11.30, e alle quale presenzierà anche il presidente Florentino Perez.