Casa Totti con Francesco e Ilary Blasi: registrate le prime due puntate

L'ex capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi hanno iniziato a girare la sit-com Casa Totti che andrà in onda su Mediaset nei prossimi mesi.

In attesa di decidere cosa fare dopo il traumatico addio alla per Francesco Totti si spalancano le porte della insieme alla moglie Ilary Blasi .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'ex capitano giallorosso infatti, secondo quanto riporta 'Chi', avrebbe già registrato le prime due puntate della sit-com Casa Totti che andrà in onda su Mediaset nei prossimi mesi.

Il programma sarà un mix di risate, gag e momenti di riflessione con tanti ospiti . I primi saranno Teo Mammucari , ex conduttore de 'Le Iene' insieme a Ilary Blasi, e la cantante Emma Marrone .

Proprio il lancio di Casa Totti, peraltro, sarebbe uno dei motivi per cui l'ex numero 10 della Roma negli ultimi giorni ha iniziato a pubblicare sui profili social anche foto e immagini della sua vita privata.

La data della messa in onda di Casa Totti non è ancora stata definita, ma l'intenzione della coppia sarebbe quella di terminare il lavoro al più presto per poi consegnarlo a Mediaset.