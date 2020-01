Carrasco torna all'Atletico Madrid in prestito: è ufficiale

Yannick Carrasco è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: accordo con il Dalian Yifang per il prestito fino al termine della stagione.

Ritorno in Europa per Yannick Carrasco dopo l'esperienza in al Dalian Yifang: l' ha annunciato l'acquisto in prestito del belga che ha già indossato la maglia dei 'Colchoneros' dal 2015 al 2018.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Il classe 1993 giocherà in fino al 30 giugno per aiutare i suoi nuovi compagni a recuperare il terreno perso in e provare ad eliminare i campioni d'Europa in carica del agli ottavi di .

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Carrasco è reduce da una stagione più che positiva con il Dalian Yifang: ben 17 i goal segnati in 25 partite di campionato che però non sono bastati per far meglio del decimo posto finale in classifica.

Con l'Atletico Madrid, Carrasco può vantare uno score di tutto rispetto: 23 reti e 17 assist in un totale di 123 apparizioni, bottino che lo ha reso uno dei beniamini del pubblico del 'Wanda Metropolitano'.