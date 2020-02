Carnevali sul futuro di Boga: "Il Chelsea può riscattarlo dal Sassuolo"

Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo, fa chiarezza sul futuro di Boga: "A giugno il Chelsea può riscattarlo, ma poi possiamo anche riprenderlo".

Che ne sarà di Jeremie Boga? L'esterno offensivo che sta incantando il e la è appetito da diversi club, ma a fare chiarezza sul futuro del classe '97 ci pensa Giovanni Carnevali.

Il direttore generale neroverde, in occasione della conferenza di presentazione di Haraslin - acquistato a gennaio - ha modo di parlare anche di Boga che gli emiliani rilevarono nell'estate 2018 per 3,5 milioni dal con diritto di recompra in favore dei Blues.

"Il Chelsea può riscattarlo a giugno. Abbiamo ottimi rapporti con loro, li abbiamo incontrati con loro prima di Natale anche per altre operazioni, perché ci piace come abbiamo fatto con il , avere un rapporto di collaborazione". "Loro possono riprenderlo ma noi possiamo anche fare un'operazione assieme, possiamo riprenderlo, c'è un'apertura totale". Altre squadre

Da Boga a De Zerbi, tra gli artefici del progetto Sassuolo.