Capolavoro di Lazaro: segna di tacco uno dei goal dell'anno

Attualmente in prestito dall’Inter al Gladbach, Valentino Lazaro ha segnato uno dei goal più belli del 2020: tacco al volo contro il Leverkusen.

In ha lasciato pochissime tracce del suo passaggio e, sebbene sin qui la sua stagione sia stata contraddistinta soprattutto da un infortunio che l’ha costretto a lungo settimane vissute ai box, gli sono bastati pochissimi minuti in campo per realizzare quello che verrà certamente ricordata come una delle reti più belle in assoluto dell’edizione 2020-2021 della .

Valentino Lazaro la scorsa estate ha scelto il Monchengladbach per rilanciarsi dopo un’annata avara di soddisfazioni vissuta tra , la società che ancora detiene la proprietà del suo cartellino, ed il .

Tornato in campo lo scorso 31 ottobre per gli ultimi 10’ di una sfida di campionato contro il , ha poi messo altri minuti nelle gambe nel quarto d’ora finale della gara vinta 6-0 in contro lo , per poi aumentare ancora il suo minutaggio nell’ultima partita di Bundesliga sul campo del .

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

L’esterno austriaco è stato gettato nella mischia da Rose al 63’ quando il risultato era sul 3-2 per i padroni di casa e, sebbene poi la sfida si sia chiusa sul 4-3, in pieno recupero, al 94’, si è reso protagonista di un gesto tecnico da cineteca: cross dalla destra di Herrmann e Lazaro con uno splendido colpo di tacco in torsione al volo, una sorta di 'scorpione' quindi, ha messo la palla sotto l’incrocio lì dove per Hradecky era impossibile arrivare.

Una rete inutile ai fini del risultato, ma che si merita certamente un posto tra le più belle dell’intero 2020.