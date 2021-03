Capello non assolve Ronaldo: “Niente scusanti, errore imperdonabile”

Fabio Capello ha commentato l’eliminazione della Juve dalla Champions: “Arthur sembrava giocasse a rugby. Il vituperato Allegri ha fatto due finali”.

Ancora una volta la Champions League non ha regalato gioie alla Juventus. La compagine bianconera infatti, per la seconda volta consecutiva, non è riuscita a spingersi oltre il primo turno della fase ad eliminazione diretta.

Ai campioni d’Italia non è bastata la vittoria ottenuta martedì sera contro il Porto per veder proseguire il loro cammino nella massima competizione europea e per continuare a puntare su quello che era uno degli obiettivi dichiarati della società.

Per la Juve le cose si sono fatte terribilmente in salita al 115’ quando Sergio Oliveira ha realizzato su calcio di punizione la rete che è valsa il momentaneo 2-2. Il suo non è stato un tiro irresistibile, ma la barriera e Cristiano Ronaldo in particolare, nell’occasione non sono certamente stati perfetti.

Fabio Capello, parlando dopo gara ai microfoni di Sky, ha duramente criticato il fuoriclasse portoghese.

“La Juventus ha fatto nelle due partite degli errori elementari. In Portogallo ci sono state delle disattenzioni, stasera poi Demiral è stato ingenuo in occasione del rigore. Quello è stato un regalo, non si può cercare l’anticipo in quel caso, bastava restare attaccato al giocatore. Cristiano Ronaldo poi non può andare in barriera così. Chi è in barriera non dovrebbe avere paura del pallone, ma deve essere consapevole del fatto che può essere colpito. Lui si è girato e questo è un errore imperdonabile che non ha scusanti, un errore gravissimo".

In molti hanno evidenziato come a fine gara i ‘senatori’ della squadra si siano sottratti al confronto con i giornalisti.

“In certi momenti devono essere il capitano e gli anziani a metterci la faccia, il gruppo storico della squadra. Stasera invece hanno mandato Chiesa, loro si facevano vedere quando vincevano le partite”.

L’ex tecnico bianconero ha anche criticato la prova di Arthur.

“Stasera nella Juventus c’era un giocatore che sembrava che giocasse a rugby. Arthur ha giocato solo in orizzontale e non è possibile fare questo in Europa. E’ un qualcosa si assurdo”.

Capello ha anche parlato di Massimiliano Allegri, il tecnico della Juve che in tempi recenti ha ottenuto i migliori risultati a livello Europeo.