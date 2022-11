Capellini segna, il VAR dice 'No': annullato il primo goal tra i pro dell'ex Juventus

Il difensore giallorosso esulta pareggiando momentaneamente il match contro la SPAL, ma il VAR annulla per intervento irregolare.

A luglio Riccardo Capellini ha lasciato quella che è stata, per tanti anni, casa sua: quella Juventus che nel 2015 lo ha accolto, dopo un periodo vissuto tra le giovanili della Cremonese.

Lo ha voluto fortemente il Benevento, in Serie B, che ne ha intravisto le potenzialità mostrare nel corso delle sue esperienze tra Pistoiese, Juventus Under 23 e Mirandes, nell'ultimo anno. E, ironia della sorte, dopo qualche mese si è ritrovato a essere allenato da un'ex icona della Juventus: Fabio Cannavaro.

Lo stesso Cannavaro che è a caccia della prima vittoria in campionato con la formazione campana e che, al 34' della sfida contro la SPAL di Daniele De Rossi, ha esultato per una rete importantissima siglata a Ferrara.

Da chi? Dallo stesso Capellini, bravo a sfruttare una respinta corta di Alfonso sul calcio di punizione battuto da Farias: è il primo goal tra i professionisti per l'ex bianconero. Almeno fino alla decisione del VAR.

Questo, nel corso del check, ha richiamato il direttore di gara, il signore Meraviglia che ha poi ravvisato una trattenuta di La Gumina e insieme una spinta di Improta in barriera.

Niente da fare: gioia della rete rimandata per Capellini e pareggio negato al Benevento. In una gara spartiacque per il club giallorosso.