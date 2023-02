Caos a Terni, scontro tra Bandecchi e i tifosi al Liberati: "Confermo, gli ho sputato"

Il presidente della Ternana si è scagliato contro i presenti a margine della sfida persa in casa contro il Cittadella: volano sputi.

La domenica della Ternana è di quelle da dimenticare in fretta: le Fere perdono in casa contro il Cittadella dopo essere passato in vantaggio con Diakite, terminando in dieci per l'espulsione di Proietti nella ripresa.

La doppietta di Crociata, decisiva per gli ospiti, ha portato alla seconda sconfitta consecutiva in Serie B, dopo quella rimediata nel Derby contro il Perugia, e alle dimissioni di Aurelio Andreazzoli avvenute nel post-partita.

Ma non solo: al termine della gara Stefano Bandecchi, proprietario della Ternana, si è avvicinato ai tifosi in contestazione al "Liberati", reagendo alle proteste.

Si è acceso quindi uno scontro durissimo, fatto di urla e di tanto altro: anche di sputi. Sì: di sputi, come confermato dallo stesso patron delle Fere in conferenza stampa.

"Sì, loro hanno sputato e me e io ho sputato a loro".

Clima fin troppo acceso, in un periodo in cui lo stesso Bandecchi ha annunciato l'imminente cambio di proprietà che, però, sembra poter non avvenire nel breve.

"Cominciamo a snebbiarci la mente: io sono un uomo come gli altri. Se mi sputano in tre io non solo gli sputo, ma sono già nella fossa e gli davo tre pizze in faccia".

Tornerà Cristiano Lucarelli, come annunciato da Bandecchi in conferenza stampa: ma la Ternana riflette, adesso, soprattutto dal punto di vista ambientale.