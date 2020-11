Gazzetta dello Sport - Immobile e altri due positivi comunicati all'ASL, per la Lazio non lo sono

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'ASL ha ricevuto la comunicazione di tre positività, ma per la Lazio sono tutti negativi. Ora rischia sanzioni.

Il caos tamponi in casa si arricchisce di un altro capitolo. Domani alle 12.30 i biancocelesti sfideranno la in un big match che pochi mesi fa sapeva di Scudetto, ma in queste ore invece affrontano una questione ben più delicata che potrebbe portare anche a sanzioni.

Come spiegato dalla 'Gazzetta dello Sport', tre giocatori sarebbero risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri. Secondo la 'rosea' si tratterebbe di Immobile, Leiva e Strakosha. I test sarebbero stati effettuati da un laboratorio terzo, cioè il Campus Biomedico di . In precedenza i test biancocelesti erano sempre stati effettuati da Synlab, laboratorio dell'UEFA, e Diagnostica Futura, quello di Avellino a cui si affida Lotito.

Qualora i nomi di Immobile, Leiva e Strakosha dovessero essere confermati, si tratterebbe dei tre giocatori già fermati lunedì scorso dall'UEFA prima della trasferta con lo . Per la Lazio, però, sarebbero negativi. Ieri mattina a Formello il club avrebbe effettuato una serie di tamponi molecolari fatti dal laboratorio di Avellino. Tutti sono risultati negativi, come affermato dalla stessa società.

Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, ha confermato che la squadra ha svolto i test al Campus Biomedico, ma li ha definiti come "test rapidi" e specificato che quelli molecolari prevalgono. il Campus Biomedico, però - secondo quanto rivela la 'Gazzetta' - ha comunicato all'ASL i tamponi positivi, prassi che viene seguita solo in caso di positività al tampone molecolare, non al 'rapido'. Inoltre Pulcini ha anche confermato all'Ansa che i giocatori sono risultati positivi al gene E e al gene N, esito che si poteva scoprire solo col test molecolare e non con il test "rapido".

I tre giocatori, comunque, essendo positivi ai test effettuati a Synlab in settimana prima della trasferta di con lo Zenit, avrebbero dovuto rispettare i 10 giorni di isolamento. Andrà inoltre chiarito il caso Immobile, che era risultato positivo già il 26 ottobre e il 2 novembre nei test pre Champions, quelli fatti da Synlab, ma ha giocato contro il l'1 novembre, entrando nei minuti finali.

La Procura Federale ha già aperto un'indagine concentrandosi sulla mancata comunicazione all'ASL dei positivi. Un'infrazione che non soltanto va contro il protocollo, ma che impedisce anche all'ASL di tracciare i positivi e far rispettare la bolla. Un reato contestabile penalmente e anche a livello sportivo disciplinare. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', a termini di normativa - emanata dal Consiglio Federale l’8 giugno scorso - la Lazio può rischiare dalla penalizzazione all'esclusione dal campionato. Attesi nuovi sviluppi.