Caos stipendi in casa Lazio: duro confronto tra Lotito e la squadra

A Formello sarebbe andato in scena un aspro dibattito tra Lotito e i calciatori della Lazio sulla questione stipendi: a rischio le prossime mensilità.

Ore bollenti le ultime in casa , caratterizzate dalle perplessità dei giocatori in merito alla questione stipendi che rischia di diventare un fardello difficile da gestire per il presidente Claudio Lotito.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nel tardo pomeriggio di ieri a Formello ci sarebbe stato un confronto durato due ore e dai toni abbastanza accesi tra il patron biancoceleste e la squadra, desiderosa di avere delucidazioni di natura economica.

Lotito avrebbe ribadito la sua volontà di rispettare le linee guida sul pagamento degli stipendi in piena emergenza Coronavirus stabilite dopo una votazione in Lega: niente mensilità di marzo e aprile, con il serio rischio che saltino anche quelle di maggio e giugno qualora il campionato non dovesse riprendere.

Perplessi - per usare un eufemismo - Immobile e compagni che avrebbero avanzato le loro rimostranze per una situazione di complicata risoluzione, che potrebbe conoscere un esito definitivo nei prossimi giorni quando dovrebbe avvenire un nuovo incontro.