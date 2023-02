Caos in Rangers-Partick Thistle: goal su palla restituita, dopo la rissa "concedono" il pari

Scene di grande confusione in Coppa di Scozia: prima la rete di Tillman, poi le polemiche e il pari con i giocatori fermi a guardare.

In Scozia il calcio si vive in maniera differente, e questo è assodato: anche i Derby, poi, fanno la loro parte. E no, non c'è solo l'Old Firm a tenere banco tra le rivalità più accese del Paese.

Nonostante ciò, c'è una sorta di "rispetto" tra il Partick Thistle e, a turno, Celtic o Rangers: ma la "terza squadra di Glasgow", al netto della differenza di categoria, non vuole sfigurare quando chiamata in causa contro gli Hoops o i Gers.

Ad esempio, in Coppa di Scozia capita che i Jags sfidino una delle due "Big" del Paese: è successo agli ottavi dell'attuale edizione, turno che ha messo di fronte il Partick Thistle e i Rangers, ad Ibrox.

Una partita che ha vissuto sì, la solita tensione delle sfide scozzesi, ma che si è accesa intorno al 70', sul risultato di 1-1: dopo un pestone su Tillman, il pallone è stato messo fuori dai Gers per favorire i soccorsi al giocatore in prestito dal Bayern Monaco.

"E' stato tutto un grosso malintesto", ammetterà Michael Beale, allenatore dei Rangers subentrato a Giovanni Van Bronckhorst a metà stagione.

Secondo la ricostruzione del tecnico, Tillman non si è accorto della dinamica dell'azione: e, infatti, una volta battuta la rimessa laterale l'attaccante è andato a rubar palla ai difensori del Partick Thistle, che stavano per restituire la sfera ai Gers. Poi si è involato in porta e ha insaccato per il 2-1 parziale.

In quel momento scoppia la rissa: spintoni e richieste di spiegazioni, con Beale che viene chiamato in causa dalla panchina avversaria, si avvicina ai suoi giocatori e chiede di "restituire" il goal. E questo accade.

Palla al centro, Scott Tiffoney prende la sfera e si dirige verso McGregor che inutilmente prova a infastidirlo: tutti fermi, ovviamente. E' 2-2 ad Ibrox.

Di lì a poco ci penserà James Sands a fissare il punteggio sul 3-2, regalando il passaggio del turno ai Rangers. "Secondo me Tillman non si è accorto di cosa fosse successo", spiegherà Ian McCall, allenatore degli ospiti. "Beale ha mostrato grande classe". Tutti d'accordo, alla fine.