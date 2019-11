Caos in Friburgo-Eintracht: Abraham spinge l'allenatore avversario a terra

Mega rissa a Friburgo dopo che Abraham, difensore del club di Francoforte, ha spinto Streich: rosso e animi a dir poco accesi. Rosso anche per Grifo.

Una scena per molti gravissima, per altri semplicemente comica. Una scena che ha certamente causato polemiche e problemi immediati, sfociati in rissa sul campo del e in discussioni a dir poco accese sui social, Protagonista David Abraham, esperto difensore dell', reo di aver spinto l'allenatore avversario.

Siamo nei minuti finali di gara, con risultato di 1-0 nei confronti dei padroni di casa. Abraham insegue il pallone fuori dal campo, con lo stesso che sta andando in direzione di Streich, allenatore del Friburgo. Il difensore dell'Eintracht dà una spallata, allargando anche il braccio, colpendo il tecnico avversario, che in maniera goffa e inaspettata cade a terra. Apriti cielo.

Sul terreno del Schwarzwald-Stadion si scatena una rissa totale dopo il colpo di Abraham nei confronti di Streich, che porta al rosso del difensore per condotta sportiva, ma anche di Vincenzo Grifo, destinatario di un'espulsione per aver afferrato lo stesso Abraham con intenzioni poco socievoli.

Tra l'altro Friburgo-Eintracht aveva visto anche l'espulsione di Fernandes dell'Eintrach nel primo tempo, per doppia ammonizione. Animi caldi e alla prima occasione utile esplosione di rabbia da parte di entrambe le panchine, con Grifo espulso dalla panchina.

Per Abraham potrebbe scattare una lunga squalifica, così come per Grifo. Un episodio non proprio comune in , ma oramai avvenuto. Sia il giocatore dell'Eintracht che quello del Friburgo dovranno fare i conti con la federazione nei prossimi giorni.

Nella decisione federale potrebbe però influire il clima rilassato negli spogliatoi: Abraham ha chiesto scusa a Streich, Grifo ha fatto lo stesso. Tutto risolto, a mente fredda.