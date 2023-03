Caos nel finale di Genoa-Reggina: espulso Sturaro, esce tra gli applausi

Rissa nel recupero dell'anticipo della trentunesima di Serie B: il capitano rossoblù scatta dalla panchina, ricevendo il rosso.

Quella tra Genoa e Reggina è stata una partita viva, emozionante, con emozioni fino all'ultima azione: chiedere a Canotto che si è visto negare il goal del pareggio alla penultima azione da una parata miracolosa di Martinez.

Chiedere anche a Stefano Sturaro, che la partita l'ha finita anzitempo al 57', per favorire l'ingresso in campo di Frendrup, ma che ha dovuto seguire gli istanti finali dal tunnel degli spogliatoi.

E' il 90' e al Ferraris si accende una rissa, a riprova del clima teso vissuto praticamente per tutta la gara: nonostante il numero degli interventi fallosi, tutti i cartellini sono stati estratti nel secondo tempo.

Anche quello al centrocampista e capitano rossoblù, ex Juventus, che da sostituito è scattato dalla panchina partecipando e alimentando la bagarre.

Aureliano non fa sconti: non ammonisce nessuno, ma espelle Sturaro, furibondo e portato via di peso dai compagni, con Criscito costretto a coprirgli la bocca con una mano.

Dopo essere stato calmato, il centrocampista ha lasciato il campo, ma ecco l'episodio insolito: lo ha fatto tra gli applausi di tutto il Ferraris, in piedi nonostante l'espulsione.

Una vera e propria standing-ovation che, di solito, dopo un cartellino rosso non si vede: in una serata importantissima per il Genoa che blinda il secondo posto.