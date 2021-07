Caos in Copa Libertadores: "Errori gravi e manifesti", sospesi gli arbitri

La CONMEBOL ha sospeso diversi arbitri "per errori gravi e manifesti" durante alcune gare della Copa Libertadores.

Il VAR annulla le emozioni del calcio? Di sicuro dovrebbe tutelare le squadre, salvaguardandole da possibili errori ai limiti del regolamento, in particolare in materia di fuorigioco. Eppure in Copa Libertadores è scoppiato il caos: nelle ultime ore la CONMEBOL ha diffuso una nota in cui accerta diversi errori arbitrali, avvenuto dopo la revisione al VAR.

Al 40' della gara valida per gli Ottavi di finale tra Cerro Porteño e Fluminense, i padroni di casa passano in vantaggio grazie al colpo di testa dell'ex Genoa e Palermo Mauro Boselli: l'arbitro, Facundo Tello, attende il check del VAR, quindi annulla la rete della squadra paraguaiana.

La decisione è arrivata dopo un controllo durato due minuti, tra linee tracciate e immagini ingrandite: ecco, quest'ultimo punto è quello più importante. Focalizzando l'attenzione sul tocco di un giocatore del Cerro Porteño, prima della conclusione di Boselli, gli arbitri al VAR hanno escluso dal campo visivo Samuel Xavier, laterale difensivo del Fluminense rimastro molto basso e che teneva ampiamente in gioco l'attaccante argentino.

La sfida, match d'andata, è poi terminata 0-2 per i brasiliani, ma potrebbe non essere finita qui. La CONMEBOL, come detto, ha infatti accertato l'errore, sospendendo parte della squadra arbitrale:

"Considerando le decisioni del sig. Cesar Deischler, arbitro VAR, del sig. Eduardo Gamboa, arbitro AVAR e del sig. Julio Fernandez, assistente arbitro n°2, nominato per la partita, che sono state tecnicamente analizzate da questa Commissione, compreso che si sono verificati errori gravi e manifesti nell'esercizio delle loro funzioni durante la partitasopra menzionata, puntualmente nella seguente situazione, min. 42' - Annullamento del gol del club Cerro Porteño (PAR), per sospetto fuorigioco, di conseguenza la Commissione degli arbitri della CONMEBOL decide DI SOSPENDERE gli arbitri Cesar Deuschler, Deduardo Gamboa e Julio Fernandez a tempo indeterminato dall'esercizio delle loro funzioni nelle competizioni organizzate dalla CONMEBOL".

Una decisione, questa, a cui è seguita la reazione del Cerro che, tramite una nota ufficiale, ha chiesto una presa di posizione forte:

"Il Club Cerro Porteño ha presentato una nota alla Confederazione sudamericana di calcio, riferendosi agli eventi dell'incontro giocato martedì 13 luglio, contro la squadra di Fluminense [...]. Nell'incontro citato, ci sono stati una serie di eventi vergognosi che non possono e non devono essere omessi dalla Conmebol, a causa del fair play sportivo, e dei valori promossi dalla stessa Conmebol e dalla Fifa. In questo senso, la Conmebol è stata prima invitata, attraverso i suoi organi competenti, ad applicare punizioni esemplari ai responsabili degli errori commessi. Allo stesso modo, è stato chiesto di rimuovere immediatamente dalla lista ufficiale i seguenti arbitri: Arbitro: Tello Figueroa, Facundo Raúl (Argentina); 1° assistente: Navarro, Cristian Gonzalo (Argentina); 2o assistente: Fernández, Julio Javier Esteban (Argentina); 4° arbitro: Loustau, Patricio Hernán (Argentina); VAR: Deischler Keller, César (Cile); AVAR1: Gamboa Latourner, Eduardo (Cile)".

Ma non solo: la squadra paraguaiana, alla luce della conferma della CONMEBOL, ha richiesto anche la ripetizione dell'incontro:

"D'altra parte, a causa dei manifesti errori commessi dalla squadra arbitrale, che rendono dipendente il risultato dell'incontro da ogni punto di vista, e in conformità con il principio della competizione e del fair play sportivo, è stato chiesto al Comitato disciplinare della Conmebol di prevedere l'annullamento dell'incontro sportivo, tra Club Cerro Porteño e Fluminense ordinando la ricompiazione della stessa in una data conveniente. Infine, il Club Cerro Porteño ritiene che imprese come quella di ieri debbano essere definitivamente esiliate dal calcio e che la sua commissione debba essere punita con forza in modo che non si ripeta più".

La palla adesso palla alla CONMEBOL, che nella stessa serata del 13 luglio ha vissuto un altro episodio particolare: nel corso della gara tra Boca Juniors e Atletico Mineiro, terminata 0-0 e valida sempre per gli Ottavi di finale di Libertadores, i direttori di gara hanno annullato la rete del vantaggio degli argentini, al 34', "per sospetto fallo".

La federazione ha accertato "gli errori gravi" sospendendo anche in questo caso gli arbitri, Andres Rojas e Derlis Lopez, a tempo indeterminato. Caos, insomma, nel calcio sudamericano.