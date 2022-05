Cannavaro pronto a tornare in panchina: spunta l'Espanyol

Sembra farsi strada una suggestione spagnola per il futuro in panchina di Fabio Cannavaro, disoccupato da settembre 2021 in concomitanza con l'addio al Guangzhou Evergrande, club con cui ha ottenuto i maggiori successi in Cina.

Per l'ex difensore laureatosi campione del mondo nel 2006, potrebbero aprirsi le porte della Liga: come riferito da 'Sky Sport', l'Espanyol sarebbe interessato al suo profilo per la guida tecnica della prossima stagione.

L'attuale tecnico Vicente Moreno e il direttore sportivo Francisco Rufete lasceranno i rispettivi incarichi al termine di questa annata e il presidente, il cinese Chen Yansheng, sarebbe attratto dall'idea di affidare la panchina all'allenatore italiano.

Yansheng è un grande estimatore di Cannavaro e delle sue imprese calcistiche in Cina, tanto da spingerlo ad avviare i primi contatti: sulle sue tracce c'è anche il Toronto, club che accoglierà Insigne e Criscito, ma la priorità dell'ex Juventus sarebbe quella di rimanere in Europa o, comunque, avviare un'esperienza proprio in Italia.

In Spagna c'è già chi parla addirittura di accordo definito, anche se resta da risolvere la questione relativa al possibile cambio di proprietà dell'Espanyol: Yansheng avrebbe avuto la possibilità di cedere la società a un gruppo americano ma, al momento, avrebbe declinato l'offerta.