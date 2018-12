Canelo-Fielding: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 00.00, in diretta ed in esclusiva su DAZN il match che assegna la corona WBA dei pesi supermedi.

Sarà un sabato notte di grande boxe quello che attende gli appassionati del genere il prossimo 16 dicembre 2018, quando saliranno sul ring, allo scoccare della mezzanotte di domenica, per contendersi il titolo dei 'pesi supermedi', il britannico Rocky Fielding ed il messicano Saul Canelo Alvarez.

Attualmente il detentore del titolo WBA dei pesi supermedi è proprio il britannico, che lo scorso 14 luglio 2018 ha sconfitto il tedesco Tyron Zeuge.

CANELO-FIELDING: DATA E ORARIO

Il match, valido per la corona WBA dei pesi supermedi, tra Rocky Fielding e Saul Canelo Alvarez andrà in scena nella notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018 al Madison Square Garden di New York a partire dalle ore 00.00.

DOVE VEDERE CANELO-FIELDING IN TV E STREAMING

Il match tra Fielding e Canelo sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 00.00 di domenica 16 dicembre 2018 con telecronaca affidata a Niccolò Pavesi e all’ex campione mondiale WBU e campione europeo dei pesi welter Alessandro Duran. DAZN trasmetterà in diretta ed in esclusiva anche la la cerimonia del peso (venerdì 14 dicembre a partire dalle ore 18.00).

CHI È SAUL 'CANELO' ALVAREZ?

Saul Canelo Alvarez, nato a Guadalajara il 18 luglio 1990, è un pugile messicano. E' il più piccolo di 8 figli, di cui 7 maschi, tutti diventati nel corso del tempo pugili professionisti. El Canelo, così è soprannominato sin dall'inizio della sua carriera, è diventato professionista all'età di 15 anni.



La sua capacità è stata palese fin dall'inizio, tanto che nei suoi primi 19 mesi da professionista è stato capace di vincere 11 match su 13 per ko pur affrontando avversari più grandi. Attualmente è detentore dei titoli mondiali WBO dei pesi superwelter e The Ring dei medi.

Ha militato nelle seguenti categorie: pesi welter, superwelter e pesi medi. 53 i match disputati in totale, con 50 vittorie (34 per ko), 1 sconfitta (raccolta contro Floyd Mayweather Jr) e 2 pareggi. Nel settembre del 2018 è stato considerato da BoxRec il secondo miglior pugile del mondo.

E' stato fidanzato con Marisol González, rappresentante per il Messico a Miss Universo nel 2003 e giornalista sportiva. Ha una figlia, avuta con una delle sue ex fidanzate.

CHI È ROCKY FIELDING?

Rocky Fielding è nato a Liverpool il 5 agosto 1987, è un pugile britannico. Il suo nome originario avrebbe dovuto essere Michael, ma successivamente il padre a causa del suo peso alla nascita lo ha soprannominato 'The Rock'.

Ha cominciato la sua carriera da dilettante tra il 2007 ed il 2008 vincendo tutti gli incontri. Il primo a batterlo in un solo round fu Chris 'Big Mamma' Cook. E' diventato professionista nel 2010. Ha militato nelle seguenti categorie: pesi supermedi e pesi mediomassimi. 28 i match disputati in totale con 27 vittorie (15 per ko) ed una sola sconfitta (contro Callum Smith).

Lo scorso 14 luglio 2018 ha sconfitto Tyron Zeuge laureandosi campione del titolo dei pesi supermedi. Titolo che difenderà proprio contro Alvarez il prossimo 15 dicembre 2018 al Madison Square Garden di New York.