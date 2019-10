Cancelo una comparsa al City, Guardiola: "Qui chiediamo cose diverse"

Avvio di stagione complicato per Joao Cancelo: l’ex Juventus ed Inter ha giocato solo 225’ con il City. Guardiola: “Serve tempo”.

E’ considerato uno dei migliori esterni destri al mondo ma nel corso della sua carriera però solo di rado è riuscito a trovare la giusta continuità. Approdato in estate al dopo una sola annata vissuta alla , a fronte della cessione di Danilo più 28 milioni, il tutto per un’operazione complessiva da 65 milioni di euro, Joao Cancelo sta vivendo un inizio di stagione complicato.

Il laterale portoghese infatti, sin qui ha giocato appena 37’ in Premier League, ai quali vanno aggiunti altri 99’ in e 90’ EFL Cup, per un totale di 225’ complessivi. Chiuso da Walker, che è sempre più titolare inamovibile al City, Cancelo sin qui ha visto poco il campo e molto la panchina ed il suo scarso utilizzo sta facendo discutere in .

In pochi infatti si aspettavano un ruolo così marginale per lui, ma a spiegare il perché di un minutaggio così scarso è stato Pep Guardiola nella conferenza stampa di presentazione del match di campionato contro il Wolverhampton.

“Abbiamo rivisto la partita insieme, ha fatto bene contro il e poi si è ripetuto anche contro la . Purtroppo Cancelo è arrivato tardi da noi, non ha fatto la preparazione e non conosce la maggior parte delle cose sulle quali con la squadra abbiamo lavorato negli ultimi anni. In passato ha fatto cose completamente diverse da quelle che chiedo io, quindi serve un po’ di tempo”.

Quella di Cancelo non è comunque una bocciatura.