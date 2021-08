Matteo Cancellieri: chi è il baby attaccante che si sta mettendo in mostra col Verona

In campo nella prima giornata di Serie A, Cancellieri è stato schierato titolare nel secondo turno contro l'Inter: ora l'Under 21.

Una settimana dopo l'esordio in Serie A con la maglia del Verona, Eusebio Di Francesco lancia Matteo Cancellieri dal primo minuto nella sfida contro l'Inter.

L'attaccante classe 2002 è stato preferito a Kalinic e rappresenta la novità più importante all'interno dello schieramento iniziale degli scaligeri.

Per Cancellieri si tratta della seconda presenza assoluta in A, nonché la prima da titolare. Un test davvero importante al cospetto della formazione campione d'Italia.

BOMBER IN PRIMAVERA

Cresciuto all'interno del settore giovanile della Roma, Cancellieri è stato acquistato dal Verona nella stagione 2020-2021 dove si è messo in mostra con la formazione Primavera segnando la bellezza di 15 goal in 18 partite nel campionato Primavera 2.

Con l'approdo di Di Francesco all'ombra dell'Arena è entrato in pianta stabile nel giro della prima squadra dove ha già collezionato due presenze.

LA CHIAMATA IN UNDER 21

Dopo aver mosso i primi passi è arrivata anche la prima chiamata da parte della Nazionale Under 21. Il Ct Paolo Nicolato, infatti, lo ha convocato per le prossime sfide degli azzurrini in programma il 3 e il 7 settembre contro Lussemburgo e Montenegro.

PUO' ESSERE LA PRIMA SCELTA DEL VERONA?

Il classe 2002 è la novità assoluta di questo primissimo segmento di stagione. Nel reparto avanzato del Verona non vanno tralasciati due elementi di indubbia esperienza come Kalinic e Lasagna, ma la freschezza e il talento dell'esterno d'attacco azzurro potrebbero permettergli di scalare le gerarchie.