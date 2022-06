Canada-Panama annullata: giocatori in sciopero per ricavi e premi per i Mondiali

Situazione surreale quella vissuta a pochi mesi da Qatar 2022: dopo la storica qualificazione la Nazionale canadese ha deciso di scioperare.

La gioia per la qualificazione ai Mondiali conquistata dopo 36 anni dall'ultima e unica volta? Già svanita: per il Canada è arrivato il tempo delle proteste.

A pochi mesi da Qatar 2022, la Nazionale canadese ha infatti di mettere su un vero e proprio sciopero nei confronti della sua Federcalcio, chiedendo maggiori diritti in termini economici in vista della prossima competizione internazionale.

"Speravamo che qualificare questa squadra ai Mondiali avrebbe portato un livello di rispetto e opportunità finanziarie che avrebbero potuto aumentare le opportunità per la prossima generazione di giocatori del nostro Paese e cambiare per sempre il calcio in Canada", scrivono i giocatori in una lettera ufficiale.

Per far valere la propria voce, il Canada ha deciso di non scendere in campo nell'amichevole contro Panama, in programma nella notte, obbligando la Federcalcio ad annullare il match a meno di due ore dal fischio d'inizio.

"Dov'è il progresso? Dove sono i soldi? Abbiamo saputo che nel 2018 la Federcalcio ha firmato un accordo con Canada Soccer Business che ha completamente compromesso la possibilità di sfruttare economicamente il successo raggiunto sul campo dalle nostre Nazionali. Perché ha rinunciato a far crescere il progetto negli anni?".

I giocatori hanno poi affrontato il tema relativo ai prossimi Mondiali e ai premi qualificazione.

"A marzo abbiamo avviato delle trattative con la Federcalcio, ma questa ha aspettato fino al 2 giugno per presentare un'offerta: per questo motivo abbiamo deciso di non giocare la partita di oggi contro Panama. E' ora di prendere posizione per il futuro del calcio in Canada".

Le richieste dei calciatori riguardano una maggior trasparenza e revisione del Canadian Soccer Business Agreement, l'accordo siglato dalla Federcalcio, ma anche una struttura di pagamento equo tra Nazionale maschile e femminile. Tra i premi relativi ai Mondiali i canadesi hanno richiesto anche il 40% del premio in denaro e un pacchetto completo per amici e familiari.

A pochi mesi da Qatar 2022, quindi, un polverone inaspettato che potrebbe coinvolgere anche la partita contro Curaçao, valida per la CONCACAF Nations League, in programma venerdì e a questo punto a forte rischio.