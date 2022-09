"E' un campione": il Milan e la Francia esaltano Olivier Giroud, "mi sto divertendo"

L'attaccante francese vive da tempo uno dei migliori momenti della sua carriera, confermato dai fatti e dai goal messi a segno.

Un anno fa Olivier Giroud non era stato convocato da Didier Deschamps pr le gare di qualificazione ai Mondiali, né per quelle che hanno portato poi la Francia a conquistare la Nations League. E' emblematico: in primis perché si tratta di uno degli elementi fondamentali della vittoria degli ultimi Mondiali, nel 2018. Poi perché, a conti fatti, è stato colui che ha consegnato lo Scudetto al Milan, nella scorsa stagione.

A inizio stagione, dopo il mercato estivo, numerose erano le domande relative al ruolo di "attaccante principe" del reparto offensivo rossonero: la formazione di Stefano Pioli ha ingaggiato Divock Origi, mentre Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato con la speranza di tornare al più presto in campo.

La realtà dei fatti, comunque, dice che Olivier Giroud è ancora il giocatore su cui Pioli punta nel ruolo di centravanti del suo Milan: ed effettivamente i goal sono arrivati: 5 in 9 gare con la maglia rossonera.

"Giroud è un campione, un professionista esemplare. La caratteristica principale di un campione è lavorare duro, essere umile ed essere uomo squadra. Nei momenti difficili viene fuori il campione ed è venuto fuori lui".

Paolo Maldini è stato chiaro, intervenendo a "Il Festival dello Sport" promosso dalla "Gazzetta dello Sport": Giroud c'è stato. Ha risposto presente, anche quando in molti si aspettavano un ruolo meno primario.

Tanto che lo stesso Deschamps, in conferenza stampa, ha parlato del mancato supporto ricevuto dall'attaccante nel corso degli anni e che gli avrebbe consegnato maggior fiducia.

"Se solo avesse avuto il sostegno che ha adesso...".

E infatti: Karim Benzema si fa male, Giroud torna in Nazionale e diventa protagonista, con un goal all'Austria in Nations League. Si esalta.

"Mi sto divertendo molto: è bello far goal, vuol dire che nonostante l'età avanzata ci sono ancora", ha spiegato a Telefoot.

Continua a lavorare, Giroud: lo fa prendendo per mano sia il Milan che la Francia, in attesa di una chiamata anche per i Mondiali, con il sogno di eguagliare Thierry Henry come miglior marcatore all time della Nazionale francese. Gli mancano due goal: due girate, probabilmente.