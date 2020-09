Campionati FIFA 21: la Serie B non ci sarà

EA Sports ha reso nota la lista ufficiale dei campionati che troveremo su FIFA 21. Presente la Serie A, non ci sarà invece la Serie B.

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, adesso però c’è anche l’ufficialità: non ci sarà la Serie B tra i campionati disponibili su FIFA 21.

EA Sports ha infatti reso nota la lista ufficiale delle competizioni giocabili e se non mancano quelle che sono alcune tra le più importanti al mondo, come UEFA , UEFA , CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, , Premier League, e LaLiga, non risulta appunto all'appello la nostra serie cadetta.

Alcune delle sue compagini saranno tuttavia presenti tra le squadre del resto del mondo: , e (ovvero le tre retrocesse dalla Serie A), , e Monza.

Altre squadre

CAMPIONATI FIFA 21: LA LISTA COMPLETA

ARGENTINA

Profesional de Futbol

AUSTRALIA

A-League

AUSTRIA

Ö. Bundesliga

BELGIO

1A Pro League

BRASILE

Liga Do Brasil

CINA

CSL

DANIMARCA

3F Superliga

INGHILTERRA

Premier League

EFL Championship

EFL League One

EFL League Two

FRANCIA

Uber Eats

Ligue 2 BKT

GERMANIA

Bundesliga

Bundesliga 2

3. Liga

IRLANDA

SSE Airtricity League

ITALIA

Serie A TIM

GIAPPONE

Meiji Yasuda J1

COREA DEL SUD

K League 1

MESSICO

Liga BBVA MX

OLANDA

Eredivisie

NORVEGIA

Eliteserien

POLONIA

PKO Ekstraklasa

PORTOGALLO

Liga NOS

ROMANIA

Liga I

ARABIA SAUDITA

MBS Pro League

SCOZIA

Scottish Prem

SPAGNA

LaLiga Santander

LaLiga SmartBank

SVEZIA

Allsvenskan

SVIZZERA

RSL

TURCHIA

L'articolo prosegue qui sotto

Super Lig

- CANADA