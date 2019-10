Camoranesi se la ride: "Il miglior insulto ricevuto? 'Fallito...'"

Mauro Camoranesi ricorda un episodio accaduto sul campo dell'All Boys: "Il patio di casa mia è più grande del loro stadio e mi danno del fallito...".

Tre campionati conquistati con la , due dei quali tolti a causa del celeberrimo scandalo Calciopoli; una finale di ; una Coppa del Mondo. Non esattamente un curriculum da fallito. Eppure è questo che qualche tifoso, alcuni anni fa, ha urlato a Mauro German Camoranesi.

Lo ricorda in una divertente intervista a 'TyC Sports' lo stesso ex campione bianconero, riportando alla mente un episodio accaduto sul campo dell'All Boys: tempi in cui l'italo-argentino vestiva la maglia del Lanus, la sua penultima da calciatore prima del ritiro.

"Il miglior insulto che mi hanno detto in uno stadio? I tifosi dell'All Boys mi hanno dato del fallito. Il patio della mia casa è più grande del loro stadio e mi danno del fallito... tra l'altro prima che iniziasse la partita".

Un ricordo accompagnato da qualche risata. Così come quando Camoranesi ripensa a un episodio in cui si è trovato a fronteggiare dei sostenitori avversari dopo essere stato insultato.