Cambio in panchina per il Venezia: Paolo Zanetti verso l'esonero

L'avventura di Paolo Zanetti al Venezia sembra essere giunta al capolinea: a quattro giornate dalla fine del campionato di Serie A, e con cinque partite da disputare (se si considera il recupero con la Salernitana) i Lagunari hanno deciso di cambiare allenatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club arancioneroverde nelle prossime ore annuncerà l'esonero del tecnico protagonista del ritorno in massima serie.

Una scelta a sorpresa, supportata probabilmente dai risultati: l'ultima vittoria del Venezia è datata 12 febbraio 2022, in casa del Torino per 1-2: da lì in poi un pareggio e otto sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare la squadra all'ultimo posto in classifica.

Nel prossimo weekend sfida delicatissima e molto complicata all'Allianz Stadium contro la Juventus, ma più in generale un calendario che vedrà i Lagunari impegnati contro la Salernitana nel recupero del 5 maggio, Bologna, Roma e Cagliari.