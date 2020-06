Cambia il mercato: nel 2020/21 un giocatore potrà vestire tre maglie diverse

La FIGC ha annunciato che per la prossima stagione un giocatore potrà trasferirsi fino a tre volte e giocare per tre squadre diverse.

Se la stagione calcistica 2019/20 è stata particolarmente anomala a causa del Coronavirus, anche l'annata sportiva 2020/21 non sarà da meno. A partire dalla durata: dall'1 settembre al 30 giugno. Per ora.

In questo arco di tempo ci saranno novità regolamentari. Una su tutte, annunciata già dalla FIGC dopo il Consiglio Federale di oggi, riguarda il calciomercato e i trasferimenti dei giocatori.

Un calciatore potrà infatti essere oggetto di tre trasferimenti e giocare per tutti i tre club. Ciò è dovuto al fatto che la sessione di mercato si dovrebbe tenere tra settembre e ottobre, a stagione sportiva e partite già iniziate.

Altre squadre

"Su indicazione della FIFA, in via transitoria per la stagione 2020/2021, è consentito il tesseramento di un calciatore per 3 club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre".

Caso esemplificativo può essere quello di Amrabat, acquistato dal dopo che aveva già giocato con il Brugge: se avesse cambiato squadra a gennaio non avrebbe potuto scendere in campo. L'anno prossimo - e per ora solo per l 'anno prossimo - sarà invece possibile.