Calvo smentisce le voci su Pogba: "Risoluzione? No: è stato un acquisto di lungo periodo"

Lo Chief Football Officer della Juventus ha commentato le voci su un possibile addio del centrocampista francese.

Stagione molto complicata, fin qui, quella vissuta da Paul Pogba con la maglia della Juventus, dal suo ritorno a Torino: com'è noto, il centrocampista francese non è ancora sceso in campo per via dei numerosi infortuni che lo hanno colpito.

Uno dei temi che hanno tenuto banco nel corso delle ultime settimane è stato quello relativo al suo futuro, caratterizzato da voci circa una possibile risoluzione del contratto.

A smentire quest'ipotesi ci ha pensato Francesco Calvo, nominato Chief Football Officer dopo la riorganizzazione dell'assetto dirigenziale bianconero e le note vicende legate ai Tribunali.

"Le voci le abbiamo sentite anche noi ma le smentisco categoricamente: Paul è stato un acquisto molto importante e di lungo periodo per noi".

Intervenuto a DAZN, Calvo ha poi spostato il focus sulla situazione infortuni, con l'attesa della Juventus di riabbracciare Pogba nel più breve tempo possibile.

"Nella gestione degli infortuni gli imprevisti ci possono sempre essere: c'è stato un rallentamento nel suo rientro, ma si allena tutti i giorni con grandissimo impegno".