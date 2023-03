Il calvario di Ander Herrera: "Ho pensato di smettere, è il momento più difficile della mia carriera"

Il centrocampista spagnolo, riscattato dall'Athletic Bilbao dopo il prestito dal PSG, si apre su Instagram: "Non riesco a riprendermi".

Un anno fa, a gennaio del 2022, la carriera di Ander Herrera prende una svolta inaspettata: fino a quel momento ha preso parte a quasi tutte le gare stagionali del PSG di Mauricio Pochettino. Che già è una gran cosa, considerando il valore della squadra. Ma dalla fine del gennaio del 2022, qualcosa cambia.

Tra una condizione fisica non proprio straordinaria e l'etichetta di "esubero", gli ultimi mesi del centrocampista spagnolo sono stati parecchio complessi, tanto da arrivare all'ipotesi di risoluzione del contratto con conseguente ritorno all'Athletic Bilbao. Lì, dove Herrera è esploso, dopo la crescita al Real Saragozza.

In realtà, in Spagna il centrocampista arriva in prestito dal PSG, a cui poi è seguito il riscatto a gennaio. Solo che nel frattempo non tutto è andato secondo i piani. Herrera è ritornato ufficialmente a giocare al San Mamés a metà settembre, ma il suo rendimento è stato altalenante. Un'espulsione diretta rimediata contro l'Atletico Madrid e poi tanta sofferenza tra panchina e campo.

Tutto per colpa di un guaio fisico alla coscia: tempi di recupero? Incerti: questo quanto raccontato su Instagram dallo stesso Herrera che, attraverso un lungo post, si è aperto a tutti, raccontando il suo calvario.

"Sto attraversando, senza dubbio, il momento più difficile della mia carriera. Poco più di un anno fa ho iniziato ad avere ripetuti problemi muscolari dai quali non riesco a riprendermi. Per uno come me, che ha passione per la sua professione e che la vive intensamente ogni giorno, è qualcosa di molto difficile".

Ecco spiegato il motivo dell'assenza forzata per metà della passata stagione, molto particolare: neanche il ritorno all'Athletic è bastato.

"Mi sento con la stessa energia ed entusiasmo per il calcio che ho avuto in tutta la mia carriera, ma gli infortuni non mi permettono di divertirmi ed essere felice. Sento che nell'Athletic ho tutto ciò di cui ho bisogno e questo mi fa soffrire ancora di più. A volte, mi è passato per la mente smettere, ma non me lo perdonerei".

Parole fortissime da parte di uno dei maggiori talenti del calcio spagnolo, che ha vissuto momenti importanti sia al PSG che al Manchester United. In attesa della svolta definitiva che possa mettere fine al calvario.