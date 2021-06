Calhanoglu all'Inter: dove giocherà con Simone Inzaghi

Mezzala di qualità del 3-5-2: Hakan Calhanoglu, nell'Inter di Simone Inzaghi, fungerà da 'nuovo Eriksen' nel ruolo di Luis Alberto alla Lazio.

Un Hakan Calhanoglu 'in stile Luis Alberto'. Il dramma - per fortuna a lieto fine - vissuto da Christian Eriksen ha portato Beppe Marotta a piazzare la zampata sul mercato, assicurando all'Inter il fantasista turco a parametro zero. Per la gioia di Simone Inzaghi, che potrà contare su una preziosa risorsa all'interno del proprio scacchiere.

L'ormai ex Milan, che non ha rinnovato il contratto col Diavolo accettando la proposta avanzata dai nerazzurri, rappresenterà uno dei volti nuovi dell'era post-Conte ad Appiano. Inzaghino al timone, Calhanoglu a centrocampo, stesso modulo ma con interpreti diversi tra campo e panchina.

Il '10' non sarà un '10' bensì una mezzala chiamata a dare qualità, esattamente ciò che nella seconda parte di stagione dell'Inter scudettata è riuscito a fare Eriksen dopo l'impatto non semplice col nostro campionato. Calha, invece, la Serie A la conosce da 4 anni per averla fatta col Milan e che ora continuerà a giocarla sull'altra sponda del Naviglio.

Simone Inzaghi, che come Conte è devoto al 3-5-2, per sopperire all'assenza di un pezzo da novanta come il danese (sul cui futuro calcistico, dopo il malore accusato in Danimarca-Finlandia degli Europei, al momento regna un grosso punto interrogativo) potrà contare sul centrocampista turco.

Luis Alberto nella Lazio dell'allenatore piacentino riusciva a dare talento in mediana e fungere da raccordo tra zona nevralgica e attacco, sfruttando le capacità offensive presenti nel proprio DNA nonchè doti d'inserimento per nulla banali. Un po' come Calhanoglu, di sicuro meno rapido dello spagnolo ma la cui tecnica non si discute.

Nella nuova Inter che si appresta a prendere forma, quella targata Inzaghi, è immaginabile vedere il turco interno sinistro in un centrocampo completato da Barella e Brozovic, chiamato a rendere alto il tasso qualitativo là in mezzo e a spaccare le difese avversarie galleggiando tra le linee quando c'è da far male. Un po' come capitava nel Milan di Gattuso per intenderci, agendo da mezzala del 4-3-3.

Insomma, se l'Inter dovrà rinunciare per cause di forza maggiore ad Eriksen, in Calhanoglu ha trovato un profilo che per caratteristiche si avvicina molto al danese. A zero, è bene ricordarlo.