Calhanoglu a DAZN: "Ora gioco nel mio ruolo, Ibra mi chiede di giocare liberamente"

Il ha cominciato la stagione da dove aveva interrotto quella precedente. Due partite, una di e una di , ed altrettante vittorie. Uno dei giocatori più importanti e in forma della rosa è ancora lui: Hakan Calhanoglu.

Intervistato da DAZN e Goal, il calciatore turco ha parlato del cambio di mentalità del Milan da quando sulla panchina rossonera siede Stefano Pioli.



"Stefano Pioli ci ha portato tanto dal punto di vista tattico. Niente contro il predecessore Marco Giampaolo, ma in qualche modo i suoi sistemi non ci erano arrivati, con Pioli invece funziona molto meglio. Il ritorno di Ibrahimovic poi, con la sua mentalità e le sue qualità in campo, porta ancora avanti la squadra nella crescita. Per me personalmente, era importante poter finalmente giocare nella mia posizione preferita in modo permanente, e l'allenatore me lo ha reso possibile".