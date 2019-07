Calendario Serie A 2019/20: le date di big match e derby

Con il sorteggio del calendario di Serie A ha preso forma la stagione 2019/20: le date dei big match del campionato e dei derby stracittadini.

Negli studi Sky di Milano si è tenuto il sorteggio del calendario 2019/20 . Il nuovo campionato, il 90° da quando si disputa a girone unico, ha preso dunque forma, e inizia una nuova sfida alla , capace di affermarsi come Campione d' per 8 stagioni consecutive.

Vediamo quando ricadono le sfide che vedranno coinvolte l'un contro l'altra le 5 big Juventus, , , e e quando si disputeranno i 4 derby stracittadini di , Milano, Roma e Genova (clicca qui per il calendario completo).

Le date dei big match

Si parte dalla seconda giornata, che vedrà il debutto allo Stadium di Maurizio Sarri contro la sua ex squadra, il Napoli di Carlo Ancelotti. Il Derby della Madonnina si giocherà invece alla quarta giornata, mentre Juventus-Milan si giocherà alla 12ª. Big match anche all'ultima giornata, con Juventus e Roma che chiuderanno la stagione dei grandi confronti.

2ª Giornata, 1 settembre 2019: Juventus-Napoli

4ª Giornata, 22 settembre 2019: Milan-Inter

7ª Giornata, 06 ottobre 2019: Inter-Juventus

9ª Giornata, 27 ottobre 2019: Roma-Milan

11ª Giornata, 03 novembre 2019: Roma-Napoli

12ª Giornata, 10 novembre 2019: Juventus-Milan

13ª Giornata, 24 novembre 2019: Milan-Napoli

14ª Giornata, 08 dicembre 2019: Inter-Roma

19ª Giornata, 12 gennaio 2020: Roma-Juventus

21ª Giornata, 26 gennaio 2020: Napoli-Juventus

23ª Giornata, 09 febbraio 2020: Inter-Milan

26ª Giornata, 11 marzo 2020: Juventus-Inter

28ª Giornata, 15 marzo 2020: Milan-Roma

30ª Giornata, 5 aprile 2020: Napoli-Roma

31ª Giornata, 11 aprile 2020: Milan-Juventus

32ª Giornata, 19 aprile 2020: Napoli-Milan

33ª Giornata, 26 aprile 2020: Roma-Inter

38ª Giornata, 24 maggio 2020: Juventus-Roma

Le date dei derby

La prima sfida stracittadina del campionato 2019/2020 sarà il derby capitolino fra e Roma, in programma già alla 2ª giornata, fatto questo che rappresenta un' inedito assoluto per la Serie A . Si prosegue con il Derby della Madonnina fra Milan e Inter alla 4ª, mentre per il Derby della Mole fra Torino e Juventus bisognerà aspettare l'undicesimo turno. L'ultima stracittadina sarà il Derby della Lanterna fra e , in programma per la 15ª giornata.

1 - Non era mai successo nella storia della Serie A che il derby di Roma si giocasse entro la 2ª giornata. Inizio. #calendarioSerieA #SerieA #LazioRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 29, 2019