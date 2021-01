Caldirola a sorpresa: "Gaich lo prendevo sempre a Football Manager"

Luca Caldirola 'accoglie' Adolfo Gaich, colpo in attacco del Benevento: "Da quando era al San Lorenzo lo sceglievo sempre per la mia squadra".

Il Benevento ha rafforzato l'attacco con Adolfo Gaich. Colpo a sorpresa quello piazzato nel mercato invernale dai sanniti, che hanno scelto di puntare sul 'Tanque' argentino classe '99 del CSKA Mosca: un profilo, che Luca Caldirola conosce... grazie a Football Manager.

La rivelazione del difensore arriva in un'intervista concessa al 'Corriere del Mezzogiorno', in cui Caldirola confessa di avere un debole per il nuovo bomber giallorosso per averlo notato nel famoso videogame.

"Lo apprezzo da anni perché sono un appassionato di Football Manager e lo sceglievo sempre per la mia formazione sin da quando era nel San Lorenzo".

Per Caldirola, avere Gaich al centro dell'attacco era garanzia di successi: a Benevento si augurano che accada lo stesso nella realtà.