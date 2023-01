Caldirola-Dumfries, è goal o autogoal? La lega assegna l’autorete all’olandese

Classico episodio da goal-autogoal nel corso di Monza-Inter: la decisione della Lega Serie A arriva dopo il triplice fischio finale.

Il terzo anticipo del diciassettesimo turno di Serie A, ovvero Monza-Inter, ha lasciato in eredità il più classico degli episodi dubbi anche in ottica fantacalcio.

Il caso è legato alla rete che in pieno recupero ha consentito alla compagine brianzola di pareggiare e quindi di riprendere i nerazzurri sul 2-2.

Al 93’ Ciurria ha fatto partire un cross dalla trequarti sul quale si è avventato Caldirola che, posizionato poco fuori l’area piccola e sul secondo palo, di testa ha messo il pallone sull’angolo più lontano, ovvero lì dove era impossibile arrivare per Onana.

Sin qui nulla di speciale, a parte il bello stacco del difensore del Monza, ma andando a rivedere le immagini è parso evidente come il suo diretto marcatore, Dumfries, abbia toccato la palla con la spalla.

Una deviazione tutt’altro che impercettibile che ha modificato la traiettoria del pallone e da qui è nato il dubbio se si trattasse di goal o di autorete.

La Lega Serie A, in un primo momento, ha assegnato la rete al centrale del Monza ma, qualche minuto dopo il triplice fischio finale, la decisione è cambiata.

Autorete di Dumfries quindi e classica beffa in ambito fantacalcistico. Coloro che hanno schierato Caldirola non potranno quindi contare sul alcun bonus, mente chi ha trovato un posto nel proprio undici titolare per l’esterno olandese sarà costretto a fare i conti con un malus.