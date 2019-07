Calciomercato West Ham, ufficiale Arnautovic allo Shanghai SIPG

Marko Arnautovic dice addio alla Premier League ed al West Ham: giocherà in Cina allo Shanghai SIPG.

Addio alla Premier League per Marko Arnautovic, nelle ultime stagioni al . La sua prossima destinazione è la , nello specifico lo Shanghai SIPG.

Marko Arnautovic departs.https://t.co/uX2IhifBBD — West Ham United (@WestHamUtd) 8 luglio 2019

Questo il comunicato emesso dagli Hammers.

"Il West Ham United può confermare che Marko Arnautovic si è unito ai campioni della Super League cinese Shanghai SIPG per una cifra non rivelata. Il 30enne austriaco parte dopo due stagioni al London Stadium, durante il quale ha segnato 22 gol in 65 presenze in Claret e Blue".

Come indicato, non sono state rivelate le cifre, ma gli inglesi starebbero per incassare ben 25 milioni di euro. Non sono state rese note nemmeno le cifre dell'ingaggio che verranno corrisposte all'austriaco.