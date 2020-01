Calciomercato Torino, su Zaza c'è lo Zenit: attesa a giorni l'offerta

Lo Zenit mette gli occhi su Simone Zaza: il club russo a giorni recapiterà un'offerta ufficiale. Scamacca, Pinamonti o Cerri possibili sostituti.

Tante esperienze in , poi , , e forse, come prossimo passo, la . Simone Zaza continua il suo giro d'Europa e dopo un anno e mezzo al , secondo 'La Gazzetta dello Sport', può passare allo di San Pietroburgo.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il club russo ha sempre guardato in italia: ultimi Marchisio e Criscito, ma in precedenza anche gli anni di Spalletti allenatore. Ora a giorni è attesa un'offerta ufficiale, dopo delle telefonate esplorative nei giorni scorsi.

A chiamarlo Javier Ribalta, ex capo osservatore della anche nella stagione in cui Zaza è stato in bianconero, anche l'unica: l'annata 2015/16, timbrata con il goal al e la vittoria dello Scudetto. Oggi è direttore sportivo dello Zenit.

I russi affrontano la concorrenza di club cinesi e del , mentre in Italia lo segue il .

Per non farsi trovare impreparato il Torino ha già messo gli occhi su tre possibili sostituti: Gianluca Scamacca, del ma in prestito all' , Andrea Pinamonti del e Alberto Cerri del . Profili giovani su cui scommettere.