Calciomercato Torino, Verdi prende quota: si tratta con il Napoli

Il Napoli è disposto a cederlo e Simone Verdi gradirebbe il trasferimento al Torino. L'affare si può chiudere intorno ai 20 milioni di euro.

Non solo acquisti per il che, prima di affondare il colpo su James Rodriguez, deve sfoltire il reparto offensivo. Tra i giocatori in uscita c'è Simone Verdi.

L'esterno arrivato dal solo dodici mesi fa per 25 milioni di euro non ha convinto Ancelotti e il Napoli sta quindi seriamente pensando di cederlo ma, ovviamente, non vorrebbe rimetterci troppo.

Al momento la squadra più interessata a Simone Verdi è il che però non si è ancora avvicinata alla cifra richiesta dal Napoli.

La sensazione comunque è che l'accordo possa trovarsi intorno ai 20 milioni di euro anche perchè Verdi, che ha già giocato per il Torino dal 2011 al 2013, accetterebbe la destinazione granata. La trattativa prosegue.