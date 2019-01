Calciomercato Torino, N'Koulou corteggiato da Arsenal e Siviglia

Arsenal e Siviglia hanno messo gli occhi sul difensore del Torino Nicolas N'Koulou, valutato circa 15 milioni di euro.

Le prestazioni di Nicolas N'Koulou hanno già passato i confini della Serie A: il leader difensivo del Torino piace anche alle big europee, in particolare ad Arsenal e Siviglia, che hanno già manifestato il proprio interesse.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il centrale di Mazzarri è stato valutato circa 15 milioni di euro (era stato acquistato dal Lione a 3,5 milioni un anno e mezzo fa), ma la società granata ha già fatto capire che il giocatore è assolutamente incedibile in questa finestra di mercato invernale.

N'Koulou è per distacco il difensore più affidabile attualmente in casa Torino, ma le attenzioni di Arsenal e Siviglia sono destinate a rimanere tali: Mazzarri non vuole privarsi della sua colonna a questo punto della stagione.