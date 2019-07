Calciomercato SPAL, D'Alessandro è ufficiale: prestito dall'Atalanta con obbligo di riscatto

Marco D'Alessandro lascia l'Atalanta e firma con la SPAL: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Dopo la salvezza conquistata nell'ultima stagione in la interviene sul mercato per puntellare la rosa. Dall' arriva Marco D'Alessandro, esterno offensivo duttile capace di giocare in entrambi i lati del campo.

Questo il comunicato del club biancazzurro sul proprio sito ufficiale:

"S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Marco D’Alessandro. Il centrocampista esterno arriva in biancazzurro con la formula del prestito, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".

D'Alessandro lascia l'Atalanta dopo 80 presenze e 4 goal, chiuso da una folta concorrenza nel suo ruolo: il classe '91 sceglie la SPAL per trovare un maggior minutaggio. Operazione definita sulla base del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.