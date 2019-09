Calciomercato, Skrtel al Basaksehir: ufficiale il trasferimento lampo

Martin Skrtel trova subito un'altra squadra dopo l'addio all'Atalanta: il centrale classe '84 firma con l'Istanbul Basaksehir.

Un ultimo giorno di mercato ricco di grandi acquisti e colpi di scena: a dir poco incredibile la vicenda che ha visto protagonista Martin Skrtel, che dopo l'addio all' senza mai scendere in campo trova subito un'altra squadra.

🖊️Başakşehir, Martin Skrtel'i kadrosuna kattığını duyurdu.pic.twitter.com/dudR2zFpvh — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 2, 2019

L'avventura nerazzurra del difensore slovacco si chiude dopo soli 24 giorni con un clamoroso dietrofront, ma l'ex non è rimasto senza squadra. Il giocatore classe '84 torna in per vestire la maglia dell'.

L'Atalanta nel frattempo aveva già rimpiazzato Skrtel con l'arrivo di Simon Kjaer dal : difensore danese classe '89 che già conosce bene la dopo aver vestito le maglie di e .