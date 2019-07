Calciomercato Sassuolo: Boateng verso l'Eintracht Francorforte, Satta permettendo

Boateng potrebbe tornare all'Eintracht Francoforte: manca poco per trovare l'accordo tra tedeschi e neroverdi, ma il diretto interessato tentenna.

Kevin Prince Boateng potrebbe nuovamente lasciare il (contratto in scadenza nel giugno del 2021) dopo l'esperienza di sei mesi al .

Secondo quanto riportato dalla Bild il giocatore ghanese è vicino al ritorno all' Francoforte (squadra con la quale ha conquistato una Coppa di battendo in finale il ). I tedeschi stanno cercando di trovare l'accordo con la dirigenza del Mapei Stadium, al momento balla un milione di euro.

Il giocatore è attratto dall'ipotesi di tornare in , ma a frenarlo è l'ex compagna Melissa Satta, che il classe 1987 sta tentando in tutti i modi di riconquistare come testimoniano le foto che negli ultimi giorni sono arrivate da Ibiza, dove i due sono in vacanza insieme al figlio Maddox.