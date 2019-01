Calciomercato, Sadiq al Perugia: ufficiale il ritorno in Italia

Sadiq Umar torna in Italia dopo la deludente esperienza ai Rangers: il Perugia lo ha acquistato in prestito dalla Roma fino al prossimo 30 giugno.

Non sembra aver fine la serie di prestiti a cui si sta sottoponendo Sadiq Umar : l'attaccante nigeriano è ancora di proprietà della Roma con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno 2020, ma il suo prossimo futuro non sarà in maglia giallorossa.

Il classe 1997 giocherà infatti nel Perugia in Serie B, come annunciato dalla stessa società umbra con un comunicato apparso sul sito ufficiale.

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadiq Umar dall’A.S. Roma".

Sadiq proverà a rilanciarsi in biancorosso dopo l'avventura di sei mesi in Scozia con la maglia dei Rangers , completamente da dimenticare: appena 161 minuti racchiusi in 5 presenze stagionali, senza alcuna rete realizzata.

Steven Gerrard non è riuscito a valorizzare questo talento, definito tempo fa come uno dei crack del settore giovanile della Roma: chissà che Alessandro Nesta non ci riesca, magari affidandogli un ruolo di primaria importanza per cercare di conquistare la promozione in Serie A.