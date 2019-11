Calciomercato Roma, Smalling fa gola: tentativo di Milan e Inter

Le ottime prestazioni di Smalling hanno convinto la Roma a spingere per il riscatto. Sullo sfondo il tentativo di Milan e Inter per l'inglese.

Una sola vera sbavatura, che quasi è costata un goal di Mertens, ma per il resto Chris Smalling, contro il , se l'è cavata bene. Ancora una volta. Perché ormai non fanno più notizia le buone prestazioni del centrale inglese, arrivato quasi in sordina alla e divenuto ben presto un insostituibile.

Il problema, per i giallorossi, che Smalling è formalmente ancora di proprietà del : è arrivato in in prestito con diritto di riscatto, con la Roma che dunque avrà la possibilità di trasformare l'operazione in un acquisto a titolo definitivo al termine della stagione.

Un affare che dovrebbe andare a buon fine, anche se la concorrenza, dopo le prime settimane stagionali, ha già iniziato a farsi piuttosto nutrita: secondo 'Il Tempo', sia il che l' hanno provato a inserirsi nella trattativa tra la Roma e il Manchester United, tentando dunque di 'dirottare' Smalling verso Milano. Quella rossonera, oppure quella nerazzurra.

Tentativo che, secondo il quotidiano, è destinato a non andare a buon fine, perché Smalling ha già fatto sapere di voler restare alla Roma e perché le discussioni col Manchester United sono già avviate. Anche se un accordo non c'è ancora: i giallorossi sono intenzionati a offrire 10 milioni per il riscatto, ma gli inglesi potrebbero approfittare delle ottime prestazioni del giocatore per alzare la propria richiesta a 15, bonus compresi.

Si andrà avanti così, tra una proposta e una controproposta. Ma la Roma è fiduciosa di poter trattenere Smalling in giallorosso anche nella prossima, o nelle prossime, stagioni. Premiando così un centrale sottovalutato, mai troppo continuo allo United, ma divenuto improvvisamente il baluardo di una formazione ancora una volta in lotta per tornare in .