Calciomercato Roma, Petrachi chiama Higuain: "Non potrebbe trovare soluzione migliore"

Petrachi chiama Higuain alla Roma: "Non potrebbe trovare soluzione migliore. Potrebbe ripercorrere le orme di Batistuta".

La giornata odierna in casa è caratterizzata dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, fino a qualche settimana fa al .

Il neo dirigente giallorosso si è dimostrato subito voglioso di dare una svolta all'ambiente giallorosso.

"La Roma oggi è all'anno zero. Dobbiamo ripartire e farlo con determinati valori e principi. Ci vogliono giocatori con qualità morali. Prima scelgo gli uomini e poi i calciatori. Leggo di pseudo rifiuti che starebbero per arrivare, ma Roma non è una succursale. Voglio che tutti quelli che arrivano abbiano lo stesso entusiasmo di Spinazzola".

Petrachi ammette che Higuain sarebbe un profilo ideale per il nuovo corso capitolino. C'è però da imbastire una trattativa con la e da liberare la casella in attacco occupata da Dzeko.

"Higuain per ritrovarsi al meglio non potrebbe trovare soluzione migliore della Roma. Potrebbe seguire le orme del suo connazionale Batistuta. Io penso che chi discute Higuain sia pazzo: ha perso un po' di autostima, ma non sta a me giudicarlo. Potrebbe fare comodo alla Roma qualora Dzeko andasse via".

A proposito di Dzeko, chiaro il riferimento all'interessamento dell' nei confronti del bosniaco.

"Deve passare un messaggio chiaro: non ci si può svegliare la mattina e pensare di andare via da Roma. Se un giocatore ha un accordo con un'altra società, quella società lo deve pagare il giusto e poi può andare via. La Roma non deve essere ricattata da nessuno".

Schiette e nette anche le dichiarazioni riguardanti il futuro di Zaniolo ("Ha smarrito valori e concetti") e le considerazioni sulla trattativa, oramai saltata, per Barella ("Capitolo chiuso, vuole l'Inter"). Chissà che le dichiarazioni sul giovane italiano giallorosso e quelle sul Pipita non rappresentino un'apertura verso un possibile affare con la Juventus. Affare del quale si è parlato e si parla in questi giorni.

Infine anche una postilla sul futuro di El Shaarawy, che potrebbe finire in allo Shanghai Shenhua.