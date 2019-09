Calciomercato Roma, Kalinic è giallorosso: contratto depositato

Nikola Kalinic è un giocatore della Roma. L’attaccante croato ex Fiorentina e Milan, arriva dall’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Nikola Kalinic è un nuovo giocatore della . L'attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dall' .

Kalinic torna quindi in dopo una sola stagione, a dir poco deludente, in . Il croato infatti in ha già vestito le maglie della e del .

Alla Roma il suo ruolo sarà quello di vice Dzeko al posto di Patrik Schick, ceduto dai giallorossi al in con la stessa formula.

La migliore stagione di Kalinic in Serie A è stata quella 2016/17, quando ha collezionato 42 presenze segnando ben 20 goal con la Fiorentina. Ora per lui inizia la nuova avventura alla Roma.