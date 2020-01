Calciomercato Roma, Kalinic blocca tutto: non vuole partire

Nikola Kalinic non ha intenzione di lasciare la Roma a gennaio: rifiutate le offerte di Newcastle e Bordeaux. In caso di cessione c'è l'idea Piatek.

Potrebbe essere già giunta al termine l'esperienza alla di Nikola Kalinic, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dall' : il condizionale è d'obbligo per via dei continui rifiuti del croato, poco propenso a lasciare i giallorossi in corso d'opera.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', l'ex ha detto no ad una proposta del mentre, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', anche il allenato dal suo mentore Paulo Sousa è finito nella lista nera dell'attaccante.

Una situazione che blocca di fatto il mercato della Roma, impossibilitato a decollare senza l'addio di Kalinic. Qualora dovesse cambiare idea, il preferito del ds Petrachi sarebbe Piatek, con Perotti che potrebbe finire al . Operazione comunque difficile da portare a termine a gennaio.

'Il Messaggero' riporta che il ha proposto Pinamonti, in uscita dal club ligure e in tribuna nell'ultimo match vinto contro il : profilo che però non scalda più di tanto i cuori capitolini, al pari di Petagna.

Per il ruolo di terzino la Roma è pronta a prendere in considerazione Castagne dell' e Faraoni del , anche se con il ritorno in rosa di Bruno Peres ci sono già abbastanza opzioni a disposizione di Fonseca.

Capitolo cessioni: per Juan Jesus solo un sondaggio da parte di e Fiorentina, Nzonzi è in rotta col e potrebbe cambiare aria. Olsen è in prestito al dove a breve dovrebbe riconsegnare il posto da titolare al rientrante Cragno.